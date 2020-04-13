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Экс-футболист петербургского «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России, передает «Чемпионат.com».

«Нужно соблюдать самоизоляцию, чаще мыть руки. Давайте не будем себя губить. Самоизоляция — единственный выход. Если государство призывает к карантину, то оно должно компенсировать все затраты», — сказал Кержаков.

Напомним, в мире продолжается пандемия коронавирусной инфекции. Чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановлен до 31 мая.

Ранее Кержаков назвал сына в честь хоккеиста Артемия Панарина.