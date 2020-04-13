«Зенит» интересуется защитником «Ювентуса»
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Петербургский «Зенит» интересуется защитником туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, итальянец может согласиться на предложение сине-бело-голубых, так как после подписания нидерландца Матейса де Лигта он потерял место в стартовом составе «бьянконери».
Отметим, что петербуржцы предложили Ругани трехлетний контракт на общую сумму в €7,5 миллионов.
Ранее сообщалось, что бывший тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов опроверг слова немецкого футболиста бело-голубых Максимиллиана Филиппа о излишней грубости.