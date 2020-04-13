Бывший тренер «Динамо» Хохлов опроверг слова Филиппа о грубости
Бывший тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов опроверг слова немецкого футболиста бело-голубых Максимиллиана Филиппа о излишней грубости. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, замена игрока в одном из матчей была спровоцирована неудовлетворительным качеством игры в исполнении легионера.
Также Хохлов заявил, что никогда не позволял себе грубого общения в адрес футболистов и сослался на то, что Филипп, возможно, еще не до конца адаптировался к России.
Ранее сообщалось, что Максимиллиан Филипп обвинил экс-тренера бело-голубых Дмитрия Хохлова в грубости.