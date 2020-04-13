Глушаков обвинил Карреру в создании «постановочных сцен»

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Бывший полузащитник столичного «Спартака» Денис Глушаков обвинил экс-тренера красно-белых Массимо Карреру в создании «постановочных сцен», которые негативно повлияли на результаты команды в сезоне-2018/19. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, до завоевания чемпионского титула в 2017 году атмосфера в столичном клубе была на высоте.

«Мы были отлично готовы физически, залетало все. Коллектив, настрой, атмосфера — все это было. А потом Каррера из-за моего лайка Назарову психанул. Он делал какие-то неправильные постановочные сцены, вся команда это видела.

Это был тот момент, когда надо было меня сослать в дубль», — сказал Глушаков.

Ранее сообщалось, что полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич высказался о своем будущем.