Глушаков обвинил Карреру в создании «постановочных сцен»
Бывший полузащитник столичного «Спартака» Денис Глушаков обвинил экс-тренера красно-белых Массимо Карреру в создании «постановочных сцен», которые негативно повлияли на результаты команды в сезоне-2018/19. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По его словам, до завоевания чемпионского титула в 2017 году атмосфера в столичном клубе была на высоте.
«Мы были отлично готовы физически, залетало все. Коллектив, настрой, атмосфера — все это было. А потом Каррера из-за моего лайка Назарову психанул. Он делал какие-то неправильные постановочные сцены, вся команда это видела.
Это был тот момент, когда надо было меня сослать в дубль», — сказал Глушаков.
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