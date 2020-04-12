В «Химках» не планируют сокращать зарплату футболистам в апреле
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В «Химках» не планируют сокращать зарплату футболистам в апреле, передает РИА «Новости».
«Сокращать заработную плату в клубе не планируют. Футболисты до конца апреля находятся в оплачиваемых отпусках с сохранением оклада. По следующим месяцам решение будет приниматься ближе к концу текущего месяца», — сказал источник, близкий к клубу.
Напомним, в России приостановлены футбольные соревнования из-за пандемии коронавируса.
Вспышка инфекции была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Ранее главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал о том, как живет в условиях пандемии коронавируса.