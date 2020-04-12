«Реал» может вернуться к тренировкам, несмотря на режим ЧС
Мадридский «Реал» может вернуться к тренировкам, несмотря на режим чрезвычайной ситуации в Испании. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, решение уже принято руководством клуба, остается открытым лишь вопрос о дате возобновления тренировочных занятий.
Главный врач «сливочных» Нико Михич уже составил протокол безопасности для игроков.
Напомним, что «Реал» отправился первым на карантин (12 марта).
Ранее сообщалось, что Роберто Манчини рассказал о том, почему для команды оказался выгоден перенос чемпионата Европы по футболу.