«Реал» может вернуться к тренировкам, несмотря на режим ЧС

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Мадридский «Реал» может вернуться к тренировкам, несмотря на режим чрезвычайной ситуации в Испании. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, решение уже принято руководством клуба, остается открытым лишь вопрос о дате возобновления тренировочных занятий.

Главный врач «сливочных» Нико Михич уже составил протокол безопасности для игроков.

Напомним, что «Реал» отправился первым на карантин (12 марта).

Ранее сообщалось, что Роберто Манчини рассказал о том, почему для команды оказался выгоден перенос чемпионата Европы по футболу.