Форвард «Локомотива» назвал шуткой свою критику команды за снижение зарплаты

<img src="//img.gazeta.ru/files3/151/11802151/RTS1K563-pic905-895x505-19893.jpg">

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан объяснил свою критику московской команды за сокращение зарплаты игрокам, передает «Чемпионат.com».

10 апреля футболисты и тренерский штаб красно-зеленых согласились пойти на сокращение выплат на 40% из-за пандемии коронавируса. Футболист во время прямого эфира с игроком перуанской сборной Роберто Гизасолой раскритиковал клуб за такой шаг.

«Среди множества шуток была одна, которая касалась того, что я не согласен с понижением зарплаты. Этот момент был согласован всеми игроками клуба, в том числе, мной, за несколько дней до этого эфира. Я еще раз хочу подчеркнуть, что это была шутка!» — заявил игрок.

Ранее сообщалось, что Фарфан раскритиковал «Локомотив» за сокращение зарплаты.