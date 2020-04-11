Премьер-министр Словении обвинил главу УЕФА в распространении коронавируса

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Премьер-министр Словении Янез Янша обвинил главу Союза европейских футбольных ассоциации (УЕФА) Александера Чеферина в распространении коронавируса, передает theworldnews.net.

«Зачем разрешили проводить матч между итальянской «Аталантой» и испанской «Валенсией»? Предупреждений Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оказалось недостаточно для УЕФА. Им важны деньги, но не здоровье людей», — сказал Янша.

Напомним, в мире продолжается пандемия коронавируса. Вспышка инфекции была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.



Ранее сообщалось о том, что УЕФА намерен сохранить количество городов-хозяев Евро-2020.