Гендиректор «Сочи»: обсудим с Кокориным сокращение зарплаты

<img src="//img.gazeta.ru/files3/333/13024333/RIAN_6185510.HR-pic905-895x505-60163.jpg">

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о том, что клуб обсудит с форвардом Александром Кокориным вопрос о сокращении зарплаты, передает «РБ-Спорт».

Напомним, при переходе форвард договаривался о выплате зарплаты сразу за все месяцы. Права на футболиста принадлежат петербургскому «Зениту».

«Мы планируем, что Александр останется у нас до конца чемпионата. Надеюсь, мы продолжим турнир. Будем обсуждать с футболистом сокращение зарплаты. Это техническая часть», — сказал Рубашко.

Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) прерван до 31 мая.

Ранее сообщалось о том, что Кокорин может остаться в «Сочи» до конца сезона чемпионата России.