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Экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин высказался о пропускном режиме в Москве, сообщает «Чемпионат.com».

«Штрафы и пропуска наконец-то будут пугать граждан. Государство надеялось на ответственность людей, но у некоторых этого чувства нет. Я рекомендую оставаться дома. Тогда мы быстрее победим инфекцию», — сказал Булыкин.

Напомним, в мире продолжается пандемия коронавируса. Вспышка заболевания была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

Ранее Евгений Кафельников критично оценил меры правительства Москвы в борьбе с пандемией коронавируса.