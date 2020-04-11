Хабиб назвал любимый футбольный матч среди клубов

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Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем любимом матче среди футбольных клубов, передает Sport24.

Официальный аккаунт Лиги чемпионов в Instagram опубликовал пост, который был посвящен поединку между мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале, который произошел 23 апреля 2003 года. Нурмагомедов сделал репост в Stories.

«Это лучший клубный матч для меня», — написал боец.

По сумме двух матчей «Реал» выиграл со счетом 6:5 и вышел в полуфинал турнира.

Ранее сообщалось, что «Реал» и «Барселона» потеряют по €18 млн из-за отмены Кубка чемпионов.