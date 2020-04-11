Хабиб назвал любимый футбольный матч среди клубов
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем любимом матче среди футбольных клубов, передает Sport24.
Официальный аккаунт Лиги чемпионов в Instagram опубликовал пост, который был посвящен поединку между мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале, который произошел 23 апреля 2003 года. Нурмагомедов сделал репост в Stories.
«Это лучший клубный матч для меня», — написал боец.
По сумме двух матчей «Реал» выиграл со счетом 6:5 и вышел в полуфинал турнира.
Ранее сообщалось, что «Реал» и «Барселона» потеряют по €18 млн из-за отмены Кубка чемпионов.