Экс-игрок «Локомотива»: кажется, все давно переболели коронавирусом
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Бывший полузащитник «Локомотива», «Анжи» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о своем состоянии здоровья, передает Sport24.
Несколько дней назад экс-хавбек рассказал, что у него появились симптомы коронавируса — повышенная температура и кашель — после прогулки по Киеву. Он отметил, что сейчас температура не поднимается сильно, однако остался кашель.
«Сегодня сходил и сделал тест на коронавирус, сказали ждать результат. Мне кажется, мы все давно переболели этой болезнью», — заявил он в прямом эфире в Instagram.
Ранее сообщалось, что Туре может продолжить карьеру в Бразилии после пандемии коронавируса.