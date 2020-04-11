Малкин попал в топ-15 лучших центрфорвардов НХЛ
Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовала список из 15-ти лучших центральных форвардов чемпионата, начиная с 1967 года.
Первое место в рейтинге, опубликованном в Twitter-аккаунте НХЛ, занял легендарный Уэйн Гретцки, на второй строчке расположился Марио Лемье, а замкнул тройку лидеров Марк Мессье. В топ-листе также нашлось имя российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина — его лига поставила на 14-е место.
В нынешнем сезоне НХЛ Малкин успел провести 55 матчей регулярки, отметившись 25 голами и 49 результативными передачами.
Ранее жена Малкина Анна Кастерова подтвердила отрицательный тест на коронавирус.
Super Mario trails only Wayne Gretzky in @NHLdotcom's rankings of the 16 best centers from 1967 to present day.— NHL (@NHL) April 9, 2020
See who else made the cut, presented by @NewAmsterdam ➡️ https://t.co/nrLLnzEjtn pic.twitter.com/B7dqsx6Lor