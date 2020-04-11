Малкин попал в топ-15 лучших центрфорвардов НХЛ

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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовала список из 15-ти лучших центральных форвардов чемпионата, начиная с 1967 года.

Первое место в рейтинге, опубликованном в Twitter-аккаунте НХЛ, занял легендарный Уэйн Гретцки, на второй строчке расположился Марио Лемье, а замкнул тройку лидеров Марк Мессье. В топ-листе также нашлось имя российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина — его лига поставила на 14-е место.

В нынешнем сезоне НХЛ Малкин успел провести 55 матчей регулярки, отметившись 25 голами и 49 результативными передачами.

Ранее жена Малкина Анна Кастерова подтвердила отрицательный тест на коронавирус.