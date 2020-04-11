«Барселона» отреагировала на обвинения в коррупции
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«Барселона» выступила с официальным заявлением относительно слов бывшего вице-президента Эмили Русо о воровстве в клубе.
В пресс-релизе сине-гранатовых говорится, что все обвинения в коррупции команда отвергает. Кроме того, руководство каталонцев намекнуло, что может подать в суд на функционера.
«Учитывая серьезные и необоснованные обвинения, выдвинутые Русо в интервью средствам массовой информации, «Барселона» категорически отрицает любые действия, которые могут быть классифицированы как коррупция, поэтому оставляет за собой право принять меры судебного характера», — сказано в сообщении «Барселоны» на официальном сайте.
Ранее сообщалось, что шесть директоров «Барселоны» подали в отставку из-за коронавируса.