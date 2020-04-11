СМИ: Гильерме и Крыховяк были против снижения зарплат в «Локомотиве»

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Стали известны подробности переговоры в московском «Локомотиве» между футболистами и руководством по поводу снижения зарплаты на период приостановки сезона из-за коронавируса.

10 апреля было официально объявлено, что договоренность стороны достигли. По информации журналиста Ивана Карпова,активными противниками урезания окладов были вратарь Маринато Гильерме, а также полузащитник Гжегож Крыховяк. При этом оппозицию им составили защитник Ведран Чорлука и хавбек Дмитрий Баринов. Весомый вклад в успех переговоров внес главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин.

«В итоге стороны договорились понизиться на 40 процентов до возобновления сезона», — написал Карпов в своем Telegram-канале.

Ранее договоренность клуба с игроками прокомментировал сам Семин.