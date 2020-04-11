А. Резцова — о карантине: даже заключенных выводят подышать

<img src="//img.gazeta.ru/files3/77/13031077/2in2-pic905-895x505-86520.jpg">

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказала мнение относительно мер, введенных в России в целях борьбы с распространением коронавируса. По словам бывшей спортсменки, она не может оценить правильность карантина, однако считает, что психологически он давит на народ.

«Люди не понимают, почему им приходят штрафы, когда они проехали на своей машине. Неужели мы такие преступники?

Даже заключенных людей, которые нарушают закон, выводят подышать воздухом. Получается, что мы тоже наказанные? Какое преступление мы совершили, что сидим в четырех стенах? Очень тяжело психологически людям, – приводит слова Резцовой Sport24.

К настоящему моменту в России зафиксировано более 11 тыс. случаев заражения коронавирусом, количество летальных исходов увеличилось до 94.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев призвал привлечь Резцову к ответственности за несоблюдение карантина.