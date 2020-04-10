Актер Баринов раскритиковал Губерниева за слова о Семине

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Актер Валерий Баринов раскритиковал журналиста Дмитрия Губерниева за критику наставника московского «Локомотива» Юрия Семина, передает «Спорт день за днем».

«Дима, не лезь в футбол. Ты ничего в нем не понимаешь. С Губерниевым даже биатлонисты отказываются разговаривать. Губерниев — никто, чтобы лаять на такого слона, как Семин», — сказал Баринов.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги красно-зеленые занимают второе место, набрав 41 очко.



Ранее «Локомотив» договорился с игроками о сокращении зарплаты.