Селюк призвал отменить лимит в чемпионате Белоруссии

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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк призвал отменить лимит на легионеров на чемпионате Белоруссии. Об этом сообщает Tribuna.

По его словам, наличие иностранных игроков позволит увеличить привлекательность Высшей лиги, так как легионеры из других стран способны притянуть за собой свою аудиторию.

Функционер привел в пример чемпионат Казахстана, где теперь игроки из стран, входящих в ЕАЭС, не считаются иностранцами. Это привело к увеличению интенсивности игр и повышенному вниманию со стороны зрителей.

Ранее сообщалось, что нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер признался, что осенью не планировал подписывать с мюнхенским клубом новое соглашение.