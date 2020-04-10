Фергюсон поделился эмоциями после отмены турнира UFC 249
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон поделился эмоциями после отмены турнира UFC 249, передает The Orange County Register.
Изначально в главном бою турнира Фергюсон должен был биться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, однако тот принял решение пропустить турнир из-за пандемии коронавируса. Примечательно, что их бой сорвался в пятый раз. Заменить россиянина должен был Джастин Гэтжи.
«Я уверен, что для этого есть веская причина, давайте будем реалистами. Мне же нужно продолжать сохранять веру, нужно держаться. Я должен сосредоточиться на биении своего сердца и дыхании, это можно контролировать», — заявил американский спортсмен.
Ранее сообщалось, что турнир UFC 249 может состояться на частном острове в мае.