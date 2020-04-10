В UFC подтвердили отмену турнира 249

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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) подтвердил отмену турнира UFC 249, который должен был пройти 18 апреля, сообщает «Спорт-Экспресс».

Официальное заявление в Twitter опубликовала пресс-служба организации. Главным поединком вечера должен был стать бой между американцами тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, который заменил отказавшегося от участия российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова.

«В то время как организация была полностью готова провести турнир UFC 249, телеканал ESPN (основной владелец прав на трансляции UFC в США) попросил отложить этот ивент и все последующие события на неопределенный срок в свете пандемии коронавируса», — отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось, что турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса.