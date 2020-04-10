Малкин верит, что Овечкин побьет рекорд Гретцки
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин выразил надежду, что его соотечественник Александр Овечкин, играющий за «Вашингтон Кэпиталз» сможет побить рекорд Уэйна Гретцки, передает «Спорт-Экспресс».
В активе легендарного игрока 894 шайбы за всю карьеру в НХЛ, Овечкин пока остановился на 702 оформленных голах.
«У него все для этого есть. Во-первых, должно быть здоровье, без травм Подводит коронавирус, может, потом будут еще проблемы. Но на данный момент он очень хорошо идет, и может побить рекорд», — заявил Малкин в прямом эфире в Instagram экс-футболиста Александра Кержакова.
НХЛ была остановлена 12 марта из-за пандемии коронавируса. Руководство рассматривает различные варианты продолжения сезона.
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