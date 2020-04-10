Малкин верит, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин выразил надежду, что его соотечественник Александр Овечкин, играющий за «Вашингтон Кэпиталз» сможет побить рекорд Уэйна Гретцки, передает «Спорт-Экспресс».

В активе легендарного игрока 894 шайбы за всю карьеру в НХЛ, Овечкин пока остановился на 702 оформленных голах.

«У него все для этого есть. Во-первых, должно быть здоровье, без травм Подводит коронавирус, может, потом будут еще проблемы. Но на данный момент он очень хорошо идет, и может побить рекорд», — заявил Малкин в прямом эфире в Instagram экс-футболиста Александра Кержакова.

НХЛ была остановлена 12 марта из-за пандемии коронавируса. Руководство рассматривает различные варианты продолжения сезона.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин поделился мнением об уровне НХЛ.