Панарин поделился мнением об уровне НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением об уровне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает Sport24.
Россиянин, который летом 2019 года перешел в «Рейнджерс» из «Коламбус Блю Джекетс», в прямом эфире в Instagram экс-футболиста Александра Кержакова заявил, что разница в НХЛ между командами небольшая.
«Большой разницы в уровне игроков в НХЛ нет. Первые звенья первых команд примерно равные. В техническом плане так точно. Особо не поймешь, кто хуже или лучше. Все еще от партнеров зависит», — поделился он.
Ранее сообщалось, что форвард ЦСКА отказался от возвращения в НХЛ.