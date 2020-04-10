Панарин поделился мнением об уровне НХЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/206/12894206/fdsfsf-pic905-895x505-92634.png">

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением об уровне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает Sport24.

Россиянин, который летом 2019 года перешел в «Рейнджерс» из «Коламбус Блю Джекетс», в прямом эфире в Instagram экс-футболиста Александра Кержакова заявил, что разница в НХЛ между командами небольшая.

«Большой разницы в уровне игроков в НХЛ нет. Первые звенья первых команд примерно равные. В техническом плане так точно. Особо не поймешь, кто хуже или лучше. Все еще от партнеров зависит», — поделился он.

Ранее сообщалось, что форвард ЦСКА отказался от возвращения в НХЛ.