Трефилов: на Кубани почти режим ЧС, в город посторонних не пускают

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Бывший главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал о ситуации на Кубани, где, по его словам, «почти режим чрезвычайной ситуации» из-за распространения коронавируса.

«Никто толком не говорит, до какого числа будут действовать ограничения. Сегодня вот меня на центральной улице остановили в машине, перекрыли дорогу, проверили пропуск. В город посторонних не пускают, полиция ходит. Меры нельзя не поддерживать, заражение-то уже пошло», — цитирует первого вице-президента Федерации гандбола России «Чемпионат.com».

В Краснодарском крае зафиксировано 105 случаев заражения COVID-19, один человек скончался. По всей России число заболевших превысило 10 тыс.

Ранее в Минспорта рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом в Новогорске.