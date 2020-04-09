Чемпионат Европы по баскетболу перенесен на 2022 год

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Мужской чемпионат Европы по баскетболу перенесен с 2021 на 2022 год, говорится в заявлении пресс-службы Международной федерации баскетбола (FIBA).

Уточняется, что изменение связано с переносом Олимпийских игр в Токио из-за коронавируса. Теперь континентальное первенство пройдет в период с 1 по 18 сентября 2022 года, а Кубок Америки, ранее запланированный на 2021-й, состоится в эти же дни.

Женский чемпионат Европы состоится в 2021 году и пройдет с 17 по 27 июня, как и Кубок Америки.

Ранее сообщалось, что НБА хочет, чтобы переболевшие коронавирусом игроки сдали кровь.