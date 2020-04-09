Экс-боец Монсон: Трамп считает коронавирус шуткой, Путин серьезнее
Бывший боец смешанного стиля Джефф Монсон высказался о разнице в отношении к эпидемии коронавируса в России и США. По словам депутата Красногорска, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не считает эту проблему столь серьезной, в отличие от российского лидера Владимира Путина.
«В Америке люди вообще игнорируют существование угрозы. Трамп считает, что это шутка. Люди ходят на пляжи, устраивают барбекю, собираются большими компаниями. В России народ серьезнее. Путин — серьезнее. Предпринимаются реальные меры, чтобы удержать людей дома и не допустить распространения болезни. Это большое подспорье. Вирус, может, и не под контролем, но меньше людей от него страдает», — приводит слова Монсона Sport24.
Вспышка COVID-19 впервые была зафиксирована в декабре прошлого года. В настоящий момент количество заразившихся перевалило за 1,5 млн человек по всему миру, 89 тыс. пациентов скончались.
Ранее сообщалось, что Монсон принял предложение главы Башкирии жить в Уфе.