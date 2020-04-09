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Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев объяснил покупку нового велосипеда. Об этом сообщает «Чемпионат».

Как заявил 23-летний хавбек, теперь он сможет гораздо быстрее добираться до стадиона. Также футболист отметил, что в ближайшее время планирует получить водительское удостоверение и сесть за руль автомобиля.

Напомним, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Бакаев забил четыре мяча.

Ранее сообщалось, что Международный совет футбольный ассоциаций (IFAB) внес изменения в правила определения офсайда и игры рукой.