«Уфа» в одностороннем порядке сократила зарплату игрокам на 70%

<img src="//img.gazeta.ru/files3/583/12384583/RIAN_5893567.HR-pic905-895x505-14427.jpg">

Футбольный клуб «Уфа» в одностороннем порядке сократил заработную плату игрокам на 70% вследствие пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, данное решение руководства башкирского клуба вызвало бурю негодования у некоторых футболистов. Часть из них обратилась в Международную федерацию ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

Организация имеет право направить претензию в адрес «Уфы» в связи с односторонними действиями по отношению к игрокам.

Ранее сообщалось, что главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко вспомнил о своем уходе из стана московского «Локомотива» в 2016 году.