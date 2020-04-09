Бакаев заявил, что не против провести всю карьеру в «Спартаке»

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Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев заявил, что не против провести всю карьеру в стане красно-белых. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Могу ли я всю карьеру провести в «Спартаке»? Почему бы и нет. Я уже в клубе сколько? Даже не могу посчитать. Хм, 13 лет я в «Спартаке». Я в шоке, так быстро время летит», — сказал Бакаев во время прямого эфира в Instagram.

Напомним, что в нынешнем сезоне 23-летний хавбек забил четыре мяча и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Cемак выразил надежду о скором возобновлении сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).