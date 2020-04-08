Смолов: без разрешения «Сельты» я бы не улетел в Россию

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Нападающий «Сельты» Федор Смолов, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву», заявил, что не улетел бы в Россию без разрешения испанского клуба, передает Sport24.

5 апреля стало известно, что Смолов покинул карантин в Испании и прилетел в Россию. В своем Instagram он написал, что согласовал свои действия с «Сельтой», однако потом появилась информация, что клуб на его выезд разрешения не дал.

«Я 2,5 недели отпрашивался, чтобы улететь. Каждые 2-3 дня просил, чтобы отпустили. Там не было, где тренироваться даже. «Сельта» в итоге разрешила и отпустила. Я бы без разрешения не улетел», — заявил форвард в прямом эфире Instagram Александра Кержакова.

Ранее Селюк критично отозвался о возвращении Смолова в Россию.