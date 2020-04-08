Футболист Коновалов: не исключаю, что масштабы пандемии преувеличены

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Полузащитник казанского «Рубина» Игорь Коновалов усомнился в масштабности пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, люди также умирают от других болезней.

«У меня двоякая позиция по коронавирусу. С одной стороны, если взглянуть на Италию или Испанию, то можно ужаснуться от происходящего. Проблема существует, и там очень много зараженных.

С другой — не исключаю, что масштабы пандемии преувеличены», — сказал Коновалов.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо переведен под домашний арест.