Крикунов выразил надежду о возвращении «Адмирала» в КХЛ

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Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов выразил надежду о возвращении владивостокского «Адмирала» в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, информация о снятии дальневосточного клуба с розыгрыша предстоящего сезона может оказаться преждевременной.

«Думаю, что ситуация с коронавирусом на Дальнем Востоке не такая страшная, как в Москве. Не думаю, что это как-то связано друг с другом. Может быть кто-то просто не хочет, чтобы клуб был?

В любом случае очень надеюсь, что они еще передумают», — сказал Крикунов.

Ранее сообщалось, что генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев, который в настоящее время также является членом совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), поделился мнением о введении финансового фэйр-плей в хоккее.