Права на трансляцию чемпионата Белоруссии приобрели 11 стран

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Права на трансляцию чемпионата Белоруссии по футболу приобрели 11 стран, передает «РБ-Спорт».

Напомним, чемпионат Белоруссии — единственный европейский футбольный турнир, который не прервали из-за пандемии коронавируса.

«Раньше игры нашего чемпионата показывали только на территории Белоруссии. Некоторые страны берут сигнал в тестовом режиме, пока не заключены договоры. Мы не были готовы к такому всплеску популярности», — заявил генеральный секретарь Белорусской федерации футбола Сергей Жардецкий.

Ранее защитник белорусского «Витебска» Жулио Сезар прокомментировал ситуацию с коронавирусом.