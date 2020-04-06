Панарин рассказал о больших финансовых потерях из-за пандемии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/206/12894206/fdsfsf-pic905-895x505-92634.png">

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мыслями относительно ситуации в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), регулярный чемпионат которой стоит на паузе из-за пандемии коронавируса COVID-19. По его словам, хоккеисты и клубы рискуют столкнуться с серьезными финансовыми трудностями. На данный момент Панарин со своей девушкой Алисой Знарок находится в Майами у семьи вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

«Решили раньше уехать туда. Боялись, что границы перекроют. Но нас в Нью-Йорк в любом случае пустят, ведь там наш дом. Сколько будем еще у Бобровских? Пока не выгонят. Сократил их расходы. Может, еще дней пять. Мы тут тоже прилично потеряем в деньгах, с нас налог приличный возьмут в НХЛ, потому что есть эскроу. Если лига не дозаработала, то она с хоккеистов взимает деньги. Все ведь встало. Плей-офф встал, а в плей-офф самые прибыльные матчи. Думаем, мы процентов 30 от зарплаты потеряем точно. А еще налог штата и все остальное...» — сказал Панарин в прямом эфире в Instagram.

Матчи регулярного чемпионата НХЛ перенесены на неопределенный срок. На момент паузы «Рейнджерс» заняли десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. От восьмого места, которое дает путевку в плей-офф, «синерубашечников» отделяют два балла.