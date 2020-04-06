Федор Емельяненко анонсировал свой следующий бой

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Легендарный боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко поделился планами на будущее и рассказал о примерных датах своего следующего боя. По его словам, поединок должен состояться в начале осени.

«Мой бой запланирован на осень, где-то сентябрь или октябрь. Скорее всего, это будет или Великобритания, или США, как и говорил президент Bellator Скотт Кокер. Как готовиться ребятам в условиях карантина? Команда Fedor Team находится в Кисловодске, на базе. Они, насколько я знаю, даже не имеют права выезжать оттуда. Они все прошли тест на коронавирус. Ребята занимаются, готовятся. В общем, все в форме, все готовятся», — рассказал Емельяненко в интервью, размещенном на канале Сергея Лодыги в YouTube.

В своей карьере «Последний император» провел 45 боев, одержав 39 побед (15 — нокаутом).

Ранее Федор Емельяненко рассказал, почему не подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).