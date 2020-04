Мать Гвардиолы скончалась от коронавируса

Мать главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы Долорес Сала Каррио скончалась на 83-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба «горожан».

Отмечается, что причиной смерти матери именитого тренера стало заболевание коронавирусом COVID-19. В своем заявлении клуб выразил соболезнования Гвардиоле, его родственникам и близким.

«Семья «Манчестер Сити» опустошена новостью о смерти матери Пепа Долорес Салы Каррио в Барселоне, которая была заражена коронавирусом. Ей было 82 года. Каждый, кто связан с нашим клубом, выражает самые искренние соболезнования в это крайне печальное время Пепу, его семье и близким», — говорится в сообщении.

Первая вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По последним данным Университета Джона Хопкинса, Испания является второй страной в мире по количеству зараженных — более 135 тыс. случаев. По показателю смертности Испания также находится на втором месте и уступает только Италии. Всего среди испанских граждан жертвами COVID-19 стали 13 055 человек.

Everyone associated with the club sends their most heartfelt sympathy at this most distressing time to Pep, his family and all their friends.