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Руководство московского «Динамо» поблагодарило футболистов за отказ от части зарплаты, передает официальный сайт клуба.

Напомним, игроки отказались от 40 процентов выплат с первого апреля и до возобновления тренировок.

«Клуб благодарит каждого из футболистов за проявленное понимание ситуации и готовность действовать в интересах команды», — говорится в заявлении.



Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) отложен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

Ранее «Динамо» официально понизило зарплаты футболистам на 40 процентов.