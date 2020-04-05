Мостовой: не понимаю, зачем в Белоруссии продолжают играть в футбол
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о чемпионате Белоруссии, передает «Чемпионат.com».
Напомним, чемпионат Белоруссии — единственный европейский футбольный турнир, который не прервался из-за пандемии коронавируса.
«Не понимаю, зачем они играют. Это бред какой-то. Может, они не спят из-за этого, потому что боятся, а потом не очень хорошо играют», — сказал Мостовой.
Ранее «Витебск» обыграл «Смолевичи» в матче чемпионата Белоруссии.