Капитан «Динамо» Шунин ответил на вопрос о завоевании чемпионства

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Капитан московского «Динамо» Антон Шунин высказался о возможной победе бело-голубых в чемпионате России. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

По его словам, в настоящее время сложились максимально благоприятные условия для того, чтобы динамовцы прервали 44-летнюю серию без побед в чемпионате страны.

«Не хочется загадывать и давать обещания нашим болельщикам, но мы каждый сезон ставим себе самую высокую задачу. У нас сейчас собрался сильный костяк, новый стадион, хорошая поддержка руководства. Все складывается для того, чтобы мы стали первыми», — сказал Шунин.

Ранее сообщалось, что генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов высказался о ситуации с приостановкой чемпионата России из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.