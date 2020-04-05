Защитник «Динамо» рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии

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Защитник «Динамо» Андрей Миронов рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии, передает Allhockey.

Сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Миронов отметил, что игрокам КХЛ в этой истории проще, чем спортсменам из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за того, что судьба их сезона еще не решена, а также рассказал о своих родственниках из Италии.

«У меня родственники живут в Италии, в Милане — так они вообще не выходят из квартиры уже целый месяц. Там жертв коронавируса столько, что уже и хоронить негде. В буквальном смысле слова», — поделился он.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Пашков высказался о выходе «Адмирала» из КХЛ.