Квят назвал свою лучшую гонку в «Формуле-1»
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Российский пилот «АльфаТаури» Даниил Квят назвал свою лучшую гонку в «Формуле-1», передает Autosport.
Гонщик отметил, что ему достаточно трудно выбрать одну гонку, потому что иногда для него и девятое-десятое место в заезде — это хороший результат, являющийся максимумом.
«Конечно, был подиум на «Гран-при Германии» в прошлом году. Наверное, это и есть мое главное достижение», — заявил он во время видеоэфира Pirelli Motorsport.
Ранее сообщалось, что экс-глава «Формулы-1» призвал отменить сезон.