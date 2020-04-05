Хавбек «Манчестер Сити» назвал лучшего нападающего в мире
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал, какого футболиста считает лучшим нападающим в мире, передает DAZN.
Он заявил, что считает лучшим форвардом игрока мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски. Футболисты выступали вместе в в дортмундской «Боруссии».
«Его результативность феноменальна. Для меня Левандовски — лучший нападающий мира на данный момент», — заявил Гюндоган.
Ранее сообщалось, что «Бавария» возобновит тренировки с 6 апреля.