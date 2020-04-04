Глава УЕФА назвал крайнюю дату проведения финала Лиги чемпионов

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Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что финал Лиги чемпионов должен пройти не позднее 3 августа, передает ТАСС.

«Можно возобновить турнир в том же формате или проводить по одной игре. На данный момент это все является теорией, так как ситуация чрезвычайная, но Лига чемпионов должна быть завершена до 3 августа», — цитирует Чеферина ZDF.

Функционер отметил, что решение о возобновлении еврокубков будет зависеть от властей стран.

Большинство чемпионатов Европы приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. По последним данным, от COVID-19 скончались более 64 тыс. человек, 246 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 1,1 млн. Эпицентром пандемии в Европе стала Италия, где умерли более 14 тысяч человек.

Ранее генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев назвал крайнюю дату возобновления чемпионата России.