Коронавирус подтвердили у российской биатлонистки

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что у чемпионки мира среди юниоров Анастасии Халиуллиной подтвердили коронавирус.

Функционер отметил, что первые два теста дали положительный результат.

«Ничего страшного в том, что она переболела, нет, это как с гриппом, мы ждем ее выздоровления, после этого она будет потихонечку начинать тренировочный процесс, но пока она остается в стационаре», — цитирует Драчева ТАСС.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 60 тыс. человек, 236 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 1,1 млн. В России зафиксировали 4731 случай заражения.

Ранее Халиуллина заявила, что болеет коронавирусом, а госпитализировали ее из-за безалаберности врача.