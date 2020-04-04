Агент Селюк раскритиковал руководство «Локомотива»

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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал руководство «Локомотива» за неграмотные подписания игроков. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, хорватского защитника Ведрана Чорлуку не стоило переподписывать так рано, как это сделали функционеры «железнодорожников», так как в нынешней ситуации его оклад был бы существенно ниже.

При этом Селюк заявил, что с юридической точки зрения у клуба нет никаких инструментов, чтобы легально снизить зарплату игроку.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, возглавляющий в настоящее время АЕК, рассказал о приостановке футбольного сезона в Греции.