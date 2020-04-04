Cрна объяснил, почему отказал «Барселоне»
Бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Хорватии Дарио Срна объяснил, почему отказал каталонской «Барселоне». Об этом сообщает пресс-служба «горняков».
По его словам, он не мог покинуть команду во время того, пока шли боевые действия на востоке Украины.
«Я принимал решение об отказе «Барселоне» сердцем. Я не мог подвести тех людей, которые болели за меня. Они бы подумали, что я уезжаю из-за того, что мы не играем дома.
Все время ощущаю чувство того, что «Шахтер» является важной частью жизни на Донбассе», — сказал Срна.
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