Кличко назвал заразившихся коронавирусом детей неполноценными
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Мэр Киева Виталий Кличко назвал заболевших коронавирусной инфекцией детей неполноценными. Об этом сообщает News One.
Так описал бывший профессиональный боксер двух несовершеннолетних жителей Украины — 16-летнего парня и 17-летнюю девушку.
Стоит отметить, что в настоящее время число инфицированных новым вирусом жителей планеты превысило 1 миллион человек.
Ранее сообщалось, что бывший спортивный директор московского «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус прокомментировал игру польского хавбека Гжегожа Крыховяка.