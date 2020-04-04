Кличко назвал заразившихся коронавирусом детей неполноценными

Мэр Киева Виталий Кличко назвал заболевших коронавирусной инфекцией детей неполноценными. Об этом сообщает News One.

Так описал бывший профессиональный боксер двух несовершеннолетних жителей Украины — 16-летнего парня и 17-летнюю девушку.

Стоит отметить, что в настоящее время число инфицированных новым вирусом жителей планеты превысило 1 миллион человек.

Ранее сообщалось, что бывший спортивный директор московского «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус прокомментировал игру польского хавбека Гжегожа Крыховяка.