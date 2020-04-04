Стадион «Динамо» вошел в топ-5 по итогам 2019 года
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Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина занял пятое место в списке лучших по итогам 2019 года. Об этом сообщает StadiumDB.
В голосовании принимали участие пользователи Интернета, а также специальное жюри.
Победителем в престижной номинации стал Национальный стадион в Токио, который станет местом проведения церемонии открытия Олимпийских игр в 2021 году.
Второе место досталось «Пушкаш Арене», которая была специально построена к предстоящему чемпионату Европы.
Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» пообещала бразильскому форварду «Пари Сен-Жермен» Неймару прошлым летом приобрести его.