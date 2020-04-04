ФИФА смягчила возрастной цен для участия в Олимпиаде
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Международная федерация футбола (ФИФА) смягчила возрастной цен для участия в Олимпиаде. Об этом сообщает The Guardian.
По информации источника, теперь принять участие в олимпийском турнире смогут игроки, чей возраст превышает 24 года.
Напомним, что до настоящего момента возрастной ценз составлял 23 года.
Стоит отметить, что каждая сборная, принимающая участие в финальном турнире, имеет право заявить трех футболистов, чей возраст превышает установленный правилами.
Ранее сообщалось, что нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам может стать игроком «Ливерпуля»