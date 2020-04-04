13 немецких клубов могут обанкротиться из-за коронавируса
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13 немецких клубов могут обанкротиться из-за пандемии коронавируса, сообщает Kicker.
Команды из первой и второй Бундеслиг могут стать банкротами, если национальные чемпионаты, которые были прерваны из-за пандемии коронавируса, не возобновятся в скором времени.
Чемпионат Германии был остановлен 13 марта. После этого футболисты некоторых клубов приняли решение пойти на понижение зарплаты, в том числе так сделали игроки «Байера» и «Вольфсбурга».
Ранее сообщалось, что капитан «Баффало» приобрел 5000 масок для местных больниц.