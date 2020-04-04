ФИФА рекомендовала перенести все июньские матчи сборных

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Международная федерация футбола (ФИФА) рекомендовала перенести все матчи национальных сборных, которые были запланированы на июнь, передает ТАСС.

Для рассмотрения последствий пандемии коронавируса была создана специальная рабочая группа ФИФА, которая вынесла ряд рекомендаций, одной из которых стал перенос матчей национальных сборных, которые должны были пройти в июне.

Стоит отметить, что из-за коронавируса был отменен чемпионат Европы по футболу — 2020, который должен был пройти летом в 12 городах.

Ранее сообщалось, что ФИФА просит футболистов пойти на временное сокращение зарплаты на 50%.